Cruzeiro tem desfalque importante para o clássico e corre risco de perder outro titular

O técnico Fernando Seabra perdeu um jogador importante para o clássico contra o Atlético. O jogo será no sábado (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

O zagueiro João Marcelo estava pendurado e levou o terceiro cartão amarelo no finalzinho do jogo contra o Fortaleza, na última segunda-feira (5), em Cariacica. O Cruzeiro perdeu o jogo por 2 a 1.

O zagueiro Lucas Villalba deve ser a opção. Ele foi a primeira opção de Fernando Seabra no duelo contra o Botafogo, quando Zé Ivaldo estava suspenso.

E o Cruzeiro saiu no lucro. Afinal, dos oito atletas pendurados que corriam o risco de perder o clássico, apenas João Marcelo levou o cartão amarelo. Dos titulares, Romero, Matheus Pereira e William seguem livres.

William, no entanto, gera algum problema para o Cruzeiro. Ele caiu no gramado aos 41 minutos com dores no joelho esquerdo. O ala será reavaliado durante a semana.

