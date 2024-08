Fluminense x Palmeiras (Brasileirão Sub-20): onde assistir e escalações

Fluminense tenta entrar no G8 diante do líder Palmeiras - (crédito: - Foto: Arte/Jogada10)

Com quatro vitórias consecutivas, assim como a equipe profissional, o sub-20 do Fluminense reagiu na classificação do Campeonato Brasileiro Sub-20. Assim, a equipe carioca tenta entrar no G8 nesta reta final de primeira fase e mede forças com o líder, Palmeiras. O jogo acontece nesta quarta-feira (7), às 15j (de Brasília), em Xerém.

Dessa forma, os donos da casa somam 24 pontos e só ficam atrás do Santos, atual oitavo colocado por causa do saldo de gols. O Alviverde, por sua vez, lidera a primeira fase da competição com 38, sete a mais que o Grêmio, atual segundo colocado.

Onde assistir

A partida desta quarta-feira (7) terá a transmissão da FluTV.

Como chega o Fluminense

A defesa, composta pelo goleiro Kevyn Vinícius e pelos zagueiros Davi Schuindt e Gustavo Cintra, tem papel fundamental na reação tricolor: passou três destes quatro jogos sem ser vazada. Nesse sentido, os comandados de Rômulo Rodriguez deram um salto na tabela e estão com a mesma pontuação do Santos, oitavo colocado, restando três rodadas para o fim.

Como chega o Palmeiras

Depois da derrota para a Ferroviária, no Estádio Hudson Buck Ferreira, em Matão, o sub-20 do Palmeiras volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe tem 12 vitórias, dois empates e somente duas derrotas e pode carimbar o primeiro lugar, matematicamente, nesta quarta-feira (7).

FLUMINENSE x PALMEIRAS

17ª rodada do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 07/08/2024, às 15h (de Brasília)

Local: CT Vale das Laranjeiras, Xerém (RJ)

FLUMINENSE: Kevyn Vinícius; Júlio Fidelis, Davi Schuindt, Gustavo Cintra e Léo Jance; Fabinho, Riquelmy Tavares, Thiago Tavares; Arthur, Agner e Isac Martins. Técnico: Rômulo Rodriguez

PALMEIRAS: Deivid; Edney, Robson, Benedetti e Arthur; Rafael Coutinho, Patrick e David; Sorriso, Thalys (Juan Gabriel) e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.