Fluminense desiste da contratação de Emiliano Gomez

Emiliano pelo Boston River, do Uruguai - (crédito: Foto: Juan Mabromata/AFP via Getty Images)

O Fluminense se retirou das negociações com o Boston River pela contratação do atacante uruguaio Emiliano Gomez. A diretoria tricolor teve uma reunião na segunda-feira e desistiu do jogador. O clube uruguaio queria uma porcentagem menor para vendê-lo ao clube brasileiro. A informação é do ‘ge’.

O Fluminense fez uma proposta de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 17 milhões), visando adquirir 100% dos direitos econômicos do atacante. O Boston River havia sinalizado positivamente, mas por uma porcentagem menor, de 70%.

Com isso, os clubes discutiram a porcentagem final, assim como as formas e prazos de pagamento. Novas conversas foram feitas para chegar a um consenso. No entanto, não houve acerto, e a negociação não seguiu.

O técnico Mano Menezes deseja um jogador de frente que atue com mais mobilidade, atacando por dentro e pelos lados. A procura não é por um centroavante de ofício, um “9 clássico”, mas por um nome que se adapte bem a parcerias com quem já está no elenco.

Antes do Boston River, Gomez atuou pelo Defensor (URU) e se transferiu para o Boston River (URU). Atuou por empréstimo no sub-19 do Sassuolo (ITA) e Albacete (ESP) até retornar para o clube uruguaio de cores verde e vermelha.

