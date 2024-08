Atlético x CRB: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético e CRB se enfrentam na Arena MRV, nesta quarta-feira, às 19h, para decidir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil 2024. Na primeira partida, as equipes terminaram com empate por 2 a 2, em Alagoas. O Alvirrubro chegou a abrir 2 a 0, mas o clube mineiro conseguiu buscar a igualdade no marcador. Desta maneira, uma vitória simples classifica o clube para próxima fase. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Onde assistir

O duelo entre Atlético e CRB terá transmissão exclusiva da Amazon Prime Video.

Como chega o Atlético

Gabriel Milito possui desfalques para a decisão. O argentino não poderá contar com o seu principal jogador: Hulk. O atacante e dono da camisa 7 sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita. Já o goleiro Everson está em fase de transição, enquanto o atacante Alisson ainda se recupera de um problema no tornozelo esquerdo.

O Galo, aliás, chega para a partida após ter perdido para o Criciúma pelo Brasileirão Série A.

Como chega o CRB

Pensando no jogo da volta, o CRB, aliás, entrou com time misto na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, Daniel Paulista, afinal, não contará com o lateral-esquerdo Willian Formiga, suspenso, e o atacante Kleiton, que já defendeu outro clube na competição.

Para esta quarta, o técnico Daniel Paulista deve montar um esquema parecido com o da semana passada, com três volantes no meio-campo. Falcão, inclusive, deve ter a companhia de João Pedro e Caio César ou Rômulo. Na armação, Gegê, assim, será o cérebro da equipe. O ataque, aliás, tende a ser formado em Belo Horizonte por Léo Pereira e Anselmo Ramon.

ATLÉTICO x CRB

Copa do Brasil – Jogo de volta – Oitavas de final

Data-Hora: 7/8/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Atlético: Matheus Mendes; Saravia, Furchs, Junior Alonso e Arana; Otávio, Alan Franco, Scarpa e Bernard; Paulinho e Vargas. Técnico: Gabriel Milito.

CRB: Matheus Albino; Hereda, Gustavo Henrique, Saimon e Ryan; Falcão, João Pedro, Caio César e Gegê; Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Árbitro: Flavio Rodrigues De Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli (Ambos SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

