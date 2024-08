RB Bragantino x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

RB Bragantino e Athletico Paranaense se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No duelo de ida, o Furacão fez valer o mando de casa e venceu por 2 a 0. Assim, pode perder por até um gol de diferença que avança. Já o Massa Bruta precisa de um triunfo por dois gols de diferença para levar para os pênaltis, ou por três para avançar direto as quartas de final.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV

Como chega o RB Bragantino

O atacante Eduardo Sasha e o zagueiro Pedro Henrique voltaram a treinar normalmente no RB Bragantino e devem reforçar o time contra o o Athletico. A dupla está recuperada de lesão e volta a ficar à disposição do técnico Pedro Caixinha. Aliás, o atacante teve um problema na coxa direita, enquanto o zagueiro precisou tratar uma pubalgia. Contudo, Hurtado, Eduardo, Juninho Capixaba e Matheus Fernandes estão no departamento médico e são desfalques.

Como chega o Athletico

Em contrapartida, o Furacão terá força máxima para o duelo contra o RB Bragantino, após poupar seus titulares contra o Grêmio, no Campeonato Brasileiro. Contudo, o momento não é bom, já que o resultado contra o Tricolor Gaúcho juntando com o momento da equipe, joga uma forte pressão em cima do técnico Martín Varini. Aliás, o treinador deve contar com o retorno do lateral-direito Leo Godoy, que cumpriu suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro.

RB BRAGANTINO X ATHLETICO-PR

Copa do Brasil – Jogo de volta – Oitavas de final

Data e horário: quarta-feira, 06/08/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Luan Cândido; Eric Ramires, Lucas Evangelista; Helinho, Lincoln e Vitinho; Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha

ATLÉTICO-GO: Léo Linck; Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Fernandinho, Christian e Bruno Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani. Técnico: Martín Varini

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.