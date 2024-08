Grêmio pode ter três zagueiros para jogo pela Copa do Brasil

O Grêmio pode ter o retorno do esquema de três zagueiros para o jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No treino da tarde desta terça-feira, os titulares gremistas fizeram o último treino para a partida no CT do Paraná. O técnico Renato Gaúcho testou o esquema novamente e pode utilizá-lo.

Rodrigo Ely, Jemerson e Kannemann foram preservados no fim de semana. Desta maneira, estarão à disposição para o duelo contra o Corinthians. A equipe, portanto, chega descansada para a partida eliminatória.

A grande novidade no grupo deve ser o retorno do centroavante Diego Costa. Recuperado de lesão muscular, ele treina com os companheiros desde o fim da semana passada. Outra opção nova é Rodrigo Caio, integrado ao elenco na segunda-feira.

Com o placar zerado no jogo de ida, uma vitória simples dá classificação a Grêmio ou Corinthians. Novo empate leva a decisão para os pênaltis no Couto Pereira. A partida ocorre às 21h30 desta quarta-feira em Curitiba.

