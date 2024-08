Gonzalo Plata força a barra para defender o Corinthians

Em meio a uma crise dentro das quatro linhas, o Corinthians ganhou uma boa notícia fora dos gramados. Trata-se de Gonzalo Plata, atacante que está na mira do clube para compor o elenco de Ramón Díaz.

Nas redes sociais, o jogador interagiu com os torcedores do Timão e aumentou a especulação sobre a sua chegada ao Brasil nos próximos dias para dar sequência na carreira.

Atualmente, Gonzalo Plata está no Al-Sadd, do Qatar. O Corinthians ofereceu a quantia de USD 8 milhões (R$ 45 milhões) e teve a proposta negada, pois o time do interior não quer negociar. Incomodado com a decisão do Al-Sadd, o jogador espera que seus empresários consigam convencer o atual clube para libera-lo o mais rápido possível.

Do lado do Corinthians, a diretoria já informou a Gonzalo Plata e seus agentes que não irá aumentar o valor da oferta. Porém, o que pode alterar nos moldes da negociação é a quantia de bônus por metas alcançadas pelo jogador.

Aos 23 anos, o atacante foi indicado pelo departamento de análise do Corinthians a comissão técnica e diretoria. O entendimento é que ele pode ser útil pelas beiradas e qualificar o elenco. No momento, o Timão conta com Wesley e Romero na posição.

