Anunciado no Goiás, Vagner Mancini, fará estreia contra o São Paulo

O Goiás oficializou nesta terça-feira (6) a contratação do técnico Vagner Mancini. Ele será apresentado na quarta-feira e, já regularizado na CBF, poderá estrear na beira do campo no duelo contra o São Paulo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Mancini, aliás, estava no grande rival do Esmeraldino, o Atlético-GO, sendo demitido devido aos resultados ruins no Campeonato Brasileiro da Série A. Agora, no Goiás, ele terá a missão de retornar à elite do futebol nacional.

Todavia, Mancini chega para o lugar de Zanardi, que foi demitido após a derrota para o Novorizontino, na última semana. No Goiás, Mancini comandará jogadores com bagagem de primeira divisão, entre eles o goleiro Tadeu, o zagueiro David Braz, além do atacante Thiago Galhardo.

Goiás sonha com retorno à elite do futebol nacional

Na Copa do Brasil, o Goiás precisa reverter uma desvantagem de dois gols para o Tricolor Paulista se quiser sonhar com a classificação para a fase seguinte. Por outro lado, na Série B, é o décimo colocado, somando 25 pontos em 19 rodadas disputadas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.