Não sabe perder? Hermoso, da Espanha, desdenha do Brasil após derrota

Hermoso desdenha do Brasil, após eliminação da Espanha - (crédito: Foto: SYLVAIN THOMAS/AFP via Getty Images)

O Brasil não tomou conhecimento da Espanha e goleou pelo placar de 4 a 2, na semifinal dos Jogos Olímpicos de Paris. Assim, fará a final pelo ouro, no sábado (10), contra os Estados Unidos.

Todavia, a camisa 10 da Espanha, Jenni Hermoso, analisou a derrota de sua equipe e desdenhou da seleção brasileira. Afinal, ela afirmou que o Brasil não joga futebol.

“Que te metam quatro gols de uma equipe que, para mim, não joga futebol… Mas, no final, o que contam são os gols. Creio que foram falhas nossas. Não jogamos nosso futebol tampouco. Gostei do nosso segundo tempo, mas era difícil com 4 a 2 para o rival”, disse Hermoso para uma rádio da Espanha.

Veja mais: Classificação por Marta e alfinetada em Bonmatí: Ludmila e Kerolin vibram com o Brasil

Contudo, a jogadora também abordou o que para ela foi uma cera das atletas brasileiras. Assim, afirmou que o Brasil fez um antijogo ao final da partida.

“Elas nos estudam, sabem como nos machucar, jogar nas nossas costas. Para mim, não é futebol. Não gosto desse futebol. Obviamente, ganham minutos, te fazem perder tempo, e para elas, isso valeu. Elas estão na final, e nós vamos pelo bronze”, resumiu Jenni Hermoso.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.