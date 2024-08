Vasco vence, segura o Atlético-GO e avança na Copa do Brasil

Não podia ser diferente. Foi na garra que o Vasco conquistou a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, o Cruz-Maltino venceu o Atlético-GO por 1 a 0, pela partida de volta das oitavas, em São Januário. Lucas Piton marcou um “gol chorado” da vitória e o da classificação. O time de Rafael Paiva ficou recuado na maior parte do tempo e segurou o Dragão. Resumindo: festa na Barreira.

Agora, o Vasco aguarda o sorteio para saber quem vai enfrentar na próxima fase da competição. Antes disso, no sábado, o Cruz-Maltino faz clássico com o Fluminense, às 21h30, no Nilton Santos. O Atlético-GO visita o São Paulo, no domingo, às 16h, no Morumbis. Ambos jogos pela 22ª rodada do Brasileirão.

Gol ‘chorado’

O Vasco saiu na frente com gol na persistência de Lucas Piton no último lance do primeiro tempo. O lateral chutou cruzado, Guilherme Romão tentou tirar, mas se enrolou, e a bola foi parar no fundo das redes. No entanto, a equipe não foi bem na etapa inicial. O Cruz-Maltino teve dificuldades para sair da marcação dos goianos e quando tinha a bola errou no último passe. Antes do gol, as melhoras foram com Payet em dois chutes. Do outro lado, mesmo fora de casa, o Atlético-GO tomou a iniciativa e foi mais frequente no ataque. Gonzalo Freitas e Shaylon assustaram, mas sem sucesso. Entretanto, sem muita agressividade e com erros de passe no setor final do campo.

Vasco segura o Atlético-GO e avança

O panorama seguiu na segunda etapa. Empurrado pela torcida, o Vasco seguiu com uma postura mais defensiva, enquanto o Atlético-GO esteve mais frequente no ataque. Entretanto, não chegou assustar de forma definitiva os cariocas. A equipe teve mais a posse de bola, mas faltou mais ousadia para criar situações claras de gols. O Dragão, aliás, só foi ensaiar uma pressão no fim. Léo Jardim fez grande defesa em chute de Derek e uma cobrança de falta de Hurtado. Mas o Vasco lutou na defesa e resisitiu. Do outro lado, o Cruz-Maltino buscou os contra-ataques, mas também muito lento. Mesmo com JP e GB, o time manteve a mesma postura. Não houve chance clara para os cariocas no segundo tempo.

VASCO 1×0 ATLÉTICO-GO (Agregado: 2×1)

Copa do Brasil – Jogo de volta – Oitavas de final

Data-Hora: terça-feira, 06/08/2024, às 21h45 (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton (Victor Luís, 24’/2°T); Hugo Moura (JP, 18’/2°T), Mateus Carvalho (Galdames, 24’/2°T), Sforza; Payet (GB, 18’/2°t), Adson (Emerson Rodríguez, 42’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva (interino)

ATLÉTICO-GO: Pedro Rangel; Roni (Rhaldney, 40’/1°T), Adriano Martins, Pedro Henrique, Guilherme Romão (Rodallega, 37’/2°T); Gonzalo Freitas (Max, 24’/2°T), Gabriel Baralhas, Shaylon (Hurtado, 37’/2°T); Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez (Derek, intervalo) e Luiz Fernando. Técnico: Umberto Louzer

Gols: Lucas Piton, 48’/1°T (1-0)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Luanderson Lima (BA) e Thiaggo Labes (SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartão amarelo: Paulo Henrique, Galdames, GB (VAS), Alejo Cruz, Rhaldney (ACG),

Cartão vermelho: Pedro Rangel (ACG)

