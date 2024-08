Além do campo: Flamengo e Palmeiras disputam crescimento nas redes sociais

Protagonistas da maior rivalidade entre clubes do futebol brasileiro nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo disputam vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (7), os times decidem quem avança para as quartas de final. Contudo, paulistas e cariocas travam outra interessante batalha nos bastidores: a de aumento de seguidores em redes sociais.

Segundo números do IBOPE Repucom, o Rubro-Negro ocupa o topo da lista em participantes nas cinco principais redes da web: Instagram, Facebook, X, YouTube e TikTok. Ao todo, portanto, são 59.302.057 seguidores.

Em relação ao crescimento, todavia, o Alviverde se destaca em 2024. Afinal, tem números superiores ao do rival no período entre janeiro e julho.

Assim, nos primeiros sete meses do ano, o Verdão obteve 2.363.240 novos seguidores nas redes sociais de maior prestígio, enquanto o Mengão angariou 2.138.713.

Confira o ranking de crescimento (de janeiro a julho)

1 – Palmeiras: 2.363.240

2 – Flamengo: 2.138.713

3 – Corinthians: 1.281.517

4 – Vasco: 761.9875

5 – São Paulo: 629.153

6 – Santos: 628.532

7 – Cruzeiro: 608.428

8 – Atlético-MG: 584.505

9 – Bahia: 566.321

10 – Fluminense: 552.044

Em razão do recente (e relevante) crescimento, o Palmeiras se aproxima do terceiro lugar no ranking geral. Isso porque aparece com apenas 200 mil seguidores a menos do que o São Paulo. O rival estadual, aliás, conta com 22,3 milhões de inscritos.

No geral, o Flamengo lidera em quantidade de seguidores em todas as redes. Além disso, ostenta vantagem expressiva sobre o segundo colocado, o Corinthians, que tem quase 37 milhões.

De janeiro a julho deste ano, o Timão conseguiu o terceiro maior crescimento entre os clubes , com 1.281.517 novos inscritos. Todavia, mais uma vez o Rubro-Negro domina neste quesito.

Top 10 do ranking geral de seguidores em redes sociais



1 – Flamengo: 59.302.057

2 – Corinthians: 36.998.125

3 – São Paulo: 22.269.803

4 – Palmeiras: 22.068.364

5 – Santos: 13.860.774

6 – Vasco: 13.615.873

7 – Grêmio: 11.986.563

8 – Atlético-MG: 11.326.485

9 – Cruzeiro: 10.333.851

10 – Fluminense: 9.234.225

