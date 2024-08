Bobadilla abdica dos Jogos Olímpicos para se firmar no São Paulo

Bobadilla vem vivendo o seu melhor momento no São Paulo. Após as lesões de Pablo Maia e Alisson, o paraguaio assumiu a titularidade no meio de campo e vem formando boa parceria ao lado do veterano Luiz Gustavo. Contudo, a sequência pelo jogador poderia nunca ter acontecido.

O volante já havia desfalcado o São Paulo por sete partidas durante a disputa da Copa América nos Estados Unidos. Após a competição, ele apareceu na lista de convocados para a disputa dos Jogos Olímpicos. Contudo, por um pedido do Tricolor Paulista, ele ficou fora do torneio e acabou dispensado pelo técnico Carlos Jara Saguier.

O motivo foi justamente as poucas opções do São Paulo no meio de campo. Sem Pablo Maia e Alisson, o técnico Luis Zubeldía só contava com Luiz Gustavo e Bobadilla naquele momento. O Tricolor pediu para que ele ficasse no Brasil para não prejudicar a equipe neste período. Agora, o paraguaio enxerga que abdicar das Olímpiadas ajudou em seu processo de adaptação no Soberano.

“Também queria ter ido aos Jogos Olímpicos, mas pela necessidades das lesões dos companheiros, eu tinha que ficar aqui. Fui chamado, mas como não é Data Fifa, não tem obrigação de o clube liberar. E eu compreendi, já estava voltando da Copa América, se eu vou de novo ia ficar quase dois meses fora e o clube está precisando de volante pela lesão do Alisson”, disse Bobadilla, ao ge.

“Eu entendi a situação do clube e fiquei feliz por ter ficado, porque jogar em um time tão grande como o São Paulo também é uma coisa que todo jogador quer, é um tricampeão mundial, então jogar aqui, jogar na Seleção para mim é uma benção, então estou muito feliz”, completou.

Bobadilla se mantém na equipe mesmo com reforços

Bobadilla ganhou espaço e foi titular em todos os seis jogos do São Paulo desde que voltou da Copa América. Além disso, o Tricolor ainda anunciou a chegada de Marcos Antônio e também contou com o retorno de Liziero. Contudo, o paraguaio seguiu firme no time titular e vem engatando uma sequência.

Contratado no início do ano, ele tem 21 partidas e dois gols marcados pelo São Paulo. Agora, ele quer provar que pode ser titular da equipe, não importando a situação.

