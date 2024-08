Perfil de jogadora da Espanha sofre invasão após menosprezar vitória da Seleção

A Seleção feminina conquistou emblemática vitória por 4 a 2 sobre a Espanha, na semifinal da Olimpíada, na última terça-feira (6). Contudo, a atuação das brasileiras recebeu avaliação negativa de Jenni Hermoso. Afinal, a meio-campista de “La Roja” (“A Vermelha”, em espanhol) fez críticas às adversárias por “não jogar futebol”.

Assim, a torcida brasileira decidiu responder à jogadora espanhola depois que sua declaração passou a repercutir pelo mundo. Tanto que suas postagens no Instagram ganharam diversos comentários com piadas e provocação em relação à fala. Entre eles, “Ainda bem que a França fica pertinho da Espanha… Dá tempo de chorar em casa”, que foi acompanhado de emojis de risada e bandeiras do Brasil.

Além disso, a conta da Seleção feminina na mesma rede social fez uma publicação com uma indireta para a meio-campista espanhola.

“O jogo é jogado e o lambari é pescado. Jogando futebol!”, especificou na legenda.

Relembre a crítica de Hermoso à atuação da Seleção feminina

O principal ponto de reclamação da jogadora espanhola foi o que seria o antijogo praticado pela Seleção feminina. Exatamente para fazer o tempo da partida passar mais rápido. Apesar disso, a árbitra Rebecca Welch compensou esta tática das brasileiras ao dar 15 minutos de acréscimos no fim do segundo tempo.

“Souberam como nos machucar, jogar nas nossas costas. Para mim, não é futebol. Não gosto desse futebol. Obviamente, ganham minutos, te fazem perder tempo. Para elas, isso valeu. Elas estão na final, e nós vamos pelo bronze”, detalhou, em entrevista à rádio espanhola Cope.

O jogo é jogado e o lambari é pescado. ???????????????????????????? ????????????????????????????! ???????????? ???? Rafael Ribeiro / CBF pic.twitter.com/a88iBXRANe — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) August 6, 2024

“Tínhamos muitas esperanças, depois de um ano super bonito. Seria muito bonito jogar uma final de Olimpíada, mas sabemos que hoje não jogamos um bom futebol. No final, o que contam são os gols. Creio que foram falhas nossas. Tampouco, não jogamos nosso futebol”, acrescentou a meio-campista.

No atual cenário do futebol feminino, Jenni Hermoso é uma das principais atletas a nível mundial. Tanto que teve papel importante na conquista da Copa do Mundo no ano passado por “Las Soñadoras” (“As Sonhadoras” na tradução para o português). Aliás, na disputa pela Bola de Ouro, prêmio de melhor jogadora do mundo, ficou na segunda colocação. Atrás apenas da compatriota Aitana Bonmatí.

A Espanha vai disputar a medalha de bronze olímpica contra a Alemanha, na próxima sexta-feira (10), às 10h, em Lyon. Enquanto isso, a final será entre o Brasil e Estados Unidos, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, às 12h, no próximo sábado (11). Este embate na decisão vai representar uma revanche para as meninas brasileiras. Afinal, contam com duas medalhas de prata nas edições de 2004 e 2008 dos Jogos Olímpicos, com derrotas exatamente para as norte-americanas.

