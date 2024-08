Contra o Fla, Palmeiras precisa de façanha que não acontece há sete anos

O Palmeiras vai em busca da “remontada” nesta quarta-feira (7). A equipe encara o Flamengo, às 20h, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após perder por 2 a 0, o Verdão aposta na força da sua casa para inverter o placar. Contudo, o histórico contra o Rubro-Negro, jogando em São Paulo, não é dos bons.

Nos últimos sete jogos disputados com mando do Palmeiras, foram cinco empates e duas vitórias do Flamengo. Aliás, nesta temporada, as equipes já se enfrentaram no Allianz Parque, e a partida acabou empatada em 0 a 0. A última vez que o Verdão venceu o Rubro-Negro em seus domínios aconteceu em 2017. E, curiosamente, com um placar que a equipe precisa nesta quarta-feira.

Em 2017, Deyverson, que viria a ser carrasco do time carioca na Libertadores de 2021, marcou os dois gols do triunfo por 2 a 0, pela 34ª rodada do Brasileirão. Desde então, o Palmeiras não conseguiu ter a mesma sorte contra o adversário.

Palmeiras se apega no retrospecto de mata-mata contra o Flamengo

Apesar do histórico ser ruim, o Verdão pode se apegar também nos últimos duelos eliminatórios contra o Flamengo. Afinal, o Palmeiras venceu o Rubro-Negro na Libertadores de 2021 e na Supercopa de 2023. O time da Gávea também teve uma vitória ao levar a melhor na Supercopa de 2021.

Aliás, em 12 duelos de caráter eliminatório, o Verdão levou a melhor em sete, incluindo a virada histórica na Copa do Brasil 1999, quando inverteu a derrota na ida por 2 a 1, vencendo a volta por 4 a 2. Assim, o torcedor aposta mais no retrospecto em mata-matas do que o Allianz Parque, para conseguir seguir vivo na Copa do Brasil.

