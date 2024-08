Atacante da Seleção feminina brinca ao se esfregar em Rayssa Leal: ‘O ouro vem’

Gabi Portilho em momento de descontração com a skatista Rayssa Leal no hotel do Time Brasil - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Atacante da Seleção feminina, Gabi Portilho protagonizou um momento de descontração durante a disputa da Olimpíada. A atleta postou, nas redes sociais, um vídeo no qual se esfrega na skatista Rayssa Leal para conseguir sorte. Afinal, a equipe brasileira feminina conseguiu a classificação para a decisão dos Jogos Olímpicos. O gesto da atleta ocorreu no refeitório do hotel, onde a delegação do Brasil está hospedada e divertiu a internet.

“Minha vida mudou quando toquei nela. Toquei mais uma vez só para garantir. O ouro vai vir, fé”, detalhou Gabi Portilho no vídeo em que postou.

A atacante, aliás, é figura decisiva na campanha da Seleção Brasileira, na Olimpíada de Paris. Afinal, anotou o gol que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre a França, nas quartas de final. Na sequência, no triunfo por 4 a 2 sobre a Espanha também balançou a rede adversária e ainda deu uma assistência, na semifinal.

A brincadeira de Gabi com a skatista Rayssa Leal se deve ao surpreendente desempenho da jovem atleta em Jogos Olímpicos. Mesmo com 16 anos, ela já garantiu uma medalha de prata na edição passada, em Tóquio. Já na de Paris, conquistou a de bronze.

Seleção Brasileira Feminina vai em busca do ouro inédito

O Brasil vai enfrentar os Estados Unidos, na final olímpica, que vai ocorrer no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, às 12h, no próximo sábado (11). Este embate na decisão vai representar uma revanche para as meninas brasileiras. Afinal, contam com duas medalhas de prata nas edições de 2004 e 2008 dos Jogos Olímpicos, com derrotas exatamente para as norte-americanas.

Após o triunfo sobre a Espanha, a equipe brasileira feminina se tornou a segunda seleção que mais disputou finais na história da Olimpíada na modalidade, com três decisões. Antes disso, estava empatada com a Suécia. A líder, neste quesito, são justamente os Estados Unidos, com seis participações.

