PSG acerta a contratação de Willian Pacho, do Eintracht Frankfurt

Willian Pacho em ação com a camisa do Eintracht Frankfurt - (crédito: - Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP via Getty Images)

O Paris Saint-Germain acertou a contratação do zagueiro Willian Pacho, que estava no Eintracht Frankfurt e jogou a Copa América com a seleção do Equador. Revelado pelo Independiente del Valle, o jogador irá se transferir para o clube francês por 45 milhões de euros (R$ 275,4 milhões). A informação é do jornal “L’Équipe”.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências, o atleta deve chegar à França ainda nesta quarta-feira e passar por exames médicos no dia seguinte. O anúncio oficial, portanto, deve acontecer nos próximos dias.

Dessa forma, Pacho, de 22 anos, será o terceiro reforço para o técnico Luis Enrique na atual janela de transferências. Até o momento, o clube anunciou as chegadas de João Neves, vindo do Benfica, por cerca de 60 milhões de euros. O goleiro russo Safonov é outro reforço.

Por fim, o PSG estreia pelo Campeonato Francês no dia 18 (domingo), com horário a ser definido, contra o Le Havre, no Stade Océane. Antes disso, fará mais alguns amistosos, como o desta quarta-feira (7), às 13h (de Brasília), diante do Sturm, no Wörthersee Stadion. No dia 10 (sábado), encara o RB Leipzig, às 13h (de Brasília), na Alemanha.

