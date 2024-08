Fotos nas redes sociais de Yuri Lima inflamam rumores de reconciliação com Iza

Em meio aos rumores de reconciliação, cada sinal pode ser uma pista para quem está atento aos desdobramentos da reaproximação de Yuri Lima e Iza. Com isso, algo tem chamado a atenção dos fãs do ex-casal: o perfil do jogador do Mirassol nas redes sociais. Isso porque o atleta não apagou os registros com a cantora de seu feed no Instagram, e as recordações intensificaram as especulações.

A assessoria da cantora confirmou a reaproximação com Yuri, mas esclareceu que os contatos se restringem à gravidez de Nala. Por outro lado, a equipe de Iza nega qualquer possibilidade de reconciliação por ora. O jogador voltou a frequentar a casa da artista nesta semana e, segundo informações, a tendência é que o atleta esteja cada vez mais presente nos próximos dias.

“Yuri voltou a frequentar a casa da Iza. E é algo que as pessoas terão que se acostumar, a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar. Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio”, esclareceu assessoria.

Reaproximação Yuri Lima e Iza

A assessoria ainda esclareceu que a participação de Yuri Lima nesta reta final de gravidez estava planejada há um tempo. A cantoria Iza está no oitavo mês de gestação de Nala, sua primeira filha, e por isso não tem privado a presença do jogador.

“Durante a gestação, eles se viram pouco por causa das agendas corridas, mas isso já era planejado. Agora que Iza entra no oitavo mês da gravidez, é hora de acompanhar os últimos exames e finalizar da forma mais tranquila possível depois de tudo que aconteceu”.

Término conturbado

Iza anunciou a separação de Yuri Lima quando estava no sexto mês de gestação. A cantora oficializou o fim do relacionamento através de um vídeo nas redes sociais, durante uma partida do Mirassol, e revelou traições constantes por parte do jogador.

“Ele me traiu, mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela, né? Antes de ficar comigo, não parou de conversar com ela. E vocês vão conhecê-la, porque ela quer muito ser conhecida. Mantinha conversas com ela em altos níveis, e para mim, isso já é uma quebra de confiança muito grande. Para receber agora, surpresa deve não estar, porque eu acho que nessa situação ele se acha muito esperto, e a outra pessoa também, tentando vender as informações para alguns veículos a R$ 30 mil”, contou Iza em um trecho do vídeo.

