Renato frisa descanso do Grêmio e crê em avanço na Copa BR: ‘Preparados’

Renato comanda reação do Grêmio no Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Liamara Polli/Grêmio FBPA)

O Grêmio decide a sua vida na Copa do Brasil em duelo com o Corinthians, nesta quarta-feira (07). Isso porque a segunda partida pelas oitavas de final do torneio vai ocorrer às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba. Na verdade, será o terceiro encontro entre as equipes em 13 dias.

Levando em consideração o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, nos dois embates anteriores, o Imortal e o Timão empataram em 2 a 2 primeiro pela Série A. Já no jogo pela competição mata-mata, somente um 0 a 0 na Neo Química Arena. No entanto, o duelo desta quarta-feira tem caráter decisivo, pois vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Tanto que o comandante Renato Gaúcho priorizou este embate e preservou alguns de seus principais jogadores no último compromisso. No caso, a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico, na Ligga Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

A intenção foi permitir que alguns de seus titulares descansassem e pudessem enfrentar o Corinthians em melhores condições físicas. Enquanto o adversário paulista utilizou suas melhores opções no jogo com o Juventude. Assim, o treinador Renato Gaúcho frisou este contexto e garantiu que o Imortal está pronto para a partida.

“Um grupo descansou e o outro jogou. Procuramos aproveitar o máximo de tempo já que não precisamos viajar. O meu time está preparado. Sabemos da dificuldade que vamos encontrar. Vamos enfrentar um grande adversário. O meu grupo está preparado, temos 90 minutos pela frente para conseguirmos a classificação”, ressaltou o técnico do Tricolor Gaúcho.

Expectativa alta do Grêmio com grande público no Couto Pereira

O Grêmio vai para o seu quinto compromisso como mandate no Couto Pereira em 2024. Mesmo em uma sede diferente, Renato convocou a presença em massa da torcida. O clube já tem alta expectativa com o público para este confronto e estabeleceu meta de 27 mil pessoas. Afinal, até a última terça-feira (06), mais de 20 mil ingressos já haviam sido comercializados. A carga disponibilizada para venda foi de 34 mil bilhetes.

O provável time titular do Imortal deve ser: Marchesín; Rodrigo Ely, Jemerson e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Pavón, Cristaldo e Soteldo.

