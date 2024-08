Rebeca Andrade revela motivo inusitado pelo qual não exibe medalhas no pescoço

Maior medalhista de Jogos Olímpicos da história do Brasil, com seis no total, Rebeca Andrade tem evitado usar suas honrarias no pescoço para preservá-las. Com quatro medalhas nesta edição de olimpíadas, a ginasta brasileira revelou que as condecorações estão arranhando e, por isso, optou por carregá-las nas mãos.

“Elas estão batendo muito uma na outra, estão arranhando. Estou ficando triste com isso. Não quero ficar triste. Não vou mais colocá-las no pescoço”, disse Rebeca em entrevista a Galvão Bueno.

Sempre bem humorada, a recordista brasileira concluiu: “Vou andar com elas na mão. Duas na mão e duas no bolso para não correr o risco”.

Entrevista na Casa Brasil

Ainda durante o papo com Galvão Bueno, que se arriscou numa narração improvisada do ouro de Rebeca, a ginasta exibiu todas suas honrarias. A atleta conquistou uma medalha de ouro, duas de prata e uma de bronze – essa última de forma inédita por equipes.

“Não deixa bater, não deixa bater”, brincou Galvão Bueno durante a exibição das medalhas.

Olha só pq nossa rainha não estava com as medalhas penduradas no pescoço hoje durante a nossa entrevista!! ?????????????????????? pic.twitter.com/e3fg7l2UVd — Galvão Bueno (@galvaobueno) August 7, 2024

Rebeca Andrade também desabafou sobre sua insegurança em dar entrevistas em inglês. Ela desmentiu que não domina a língua estrangeira, mas esclareceu que se sente mais confortável em falar em seu idioma nativo.

“Eu falo inglês, só que não me sinto confortável de dar uma entrevista em inglês. Eu sou brasileira e falo português. E eu vou falar em português e pronto”, disse.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.