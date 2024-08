Torcida do Palmeiras promete ‘corredor verde’ antes do duelo contra o Flamengo

A torcida do Palmeiras prepara uma grande festa nesta quarta-feira (7). Na intenção de empurrar a equipe em busca de uma remontada, os adeptos preparam um ”inferno verde”, no Allianz Parque, para o duelo contra o Flamengo, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

A Mancha Verde, torcida organizada do Verdão, vai até a Academia de Futebol fazer um ”corredor verde” até o Allianz Parque. Os jogadores e a comissão técnica do Palmeiras devem sair rumo ao estádio às 18h. Antes disso, os adeptos já devem estar presentes para apoiar os atletas.

“Levem seus piscas, suas fumaças e vamos fazer a festa e passar energia aos jogadores e comissão técnica mostrando que apoio da torcida como nunca faltou em outros resultados que tivemos que virar. Não será esse que não iremos apoiar”, diz a nota da torcida organizada.

Palmeiras aposta na força do Allianz Parque

O Palmeiras sabe da força que tem atuando no Allianz Parque. Mesmo que viva um tabu contra o Flamengo em sua arena, o aproveitamento na temporada traz mais otimismo. São 14 vitórias, dois empates e apenas uma derrota (contra o Vitória no Brasileirão). Aliás, 32 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

“É um jogo importante, difícil. Sabemos da qualidade que o adversário tem, mas sabemos da nossa força dentro do Allianz Parque, com o apoio do nosso torcedor. O importante é ter tranquilidade, como o Abel diz, com a cabeça fria nas decisões, tomar as decisões corretas para que o grupo possa prevalecer nesse momento”, disse Marcos Rocha.

O Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por três para avançar direto.

