Jogadora brasileira faz revelação sobre encontro com Cristiano Ronaldo

A jogadora brasileira Kathellen Sousa viveu um momento especial com o português Cristiano Ronaldo. Em sua chegada ao Al Nassr, a zagueira pôde conhecer o camisa 7, que também defende o clube árabe. Ela relatou a emoção do encontro com o astro do futebol mundial.

Em seu perfil no Instagram, Kathellen, de 27 anos, confessou que chegou a chorar ao conhecer pessoalmente o ídolo.

“Eu chorei conhecendo o homem. Cristiano é a definição de o que é ser atleta, é um exemplo para todos nós. Tenho uma grande admiração por ele! Obrigada pelo atenção e cuidado. (Ele até me deu um lencinho para enxugar as lágrimas rs)”, escreveu a jogadora.

Logo após a publicação, várias atletas interagiram com a postagem, entre elas companheiras de Seleção Brasileira.

"Zerou o game. Tu fez o SIIII com ele?", brincou a atacante Bia Zaneratto, que ficou de fora dos Jogos Olímpicos devido a uma lesão. "Que top", comentou Cristiane, que acabou de fora da lista final do técnico Arthur Elias. Carreira de Kathellen Natural de Santos, Kathellen nunca atuou profissionalmente no Brasil. Ela começou a carreira no Monroe Mustangs, time universitário dos Estados Unidos. Após passagens por outras equipes em nível de universidade, alcançou o profissional. Em 2017, a zagueira seguiu para o Bordeaux. Posteriormente, a brasileira chegou a Inter de Milão. Depois que defendeu o clube italiano, ela assinou com o Real Madrid em 2022. Contratada pelo Al Nassr, Kathellen é atualmente apontada como a "xerife" do elenco feminino. A equipe disputará a primeira edição da Champions League feminina da Ásia.