Lucas Piton se torna vice-artilheiro do Vasco em 2024

O lateral-esquerdo Lucas Piton segue mostrando o motivo de ser considerado dos melhores de sua posição no Brasil. Afinal, ao classificar o Vasco para as quartas de final da Copa do Brasil, o camisa 6 chegou a um número impressionante para um defensor.

Com seu gol salvador, chegou a seis gols na temporada, tornando-se, assim, no vice-artilheiro do time em 2024. Ele iguala a David, que também anotou seis tentos, mas em mais jogos (32 para David e 31 para Piton).

Mesmo atuando na linha de defesa por boa parte da temporada (no começo do ano, atuava como ala), supera números de jogadores mais ofensivos, como Adson (quatro), Rossi (nenhum), Rayan (um), para citar atletas que atuaram ao menos 15 jogos.

E o lateral fez metade destes gols na própria Copa do Brasil, competição do jogo desta última terça. Com três gols, ele é, inclusive, quarto colocado na lista de artilheiros do torneio – o líder é seu companheiro de equipe, Pablo Vegetti.

O goleador, aliás, faz boa dobradinha com Piton. No jogo de ida, por exemplo, o jogo terminou em 1 a 1 graças a um belo gol do camisa 99 em cruzamento perfeito do lateral. Além deste, ele também deu duas assistências para o Pirata ao longo da temporada.

Gols de Lucas Piton pelo Vasco na temporada

4 x 2 Botafogo, Campeonato Carioca, 18/02

3 x 3 Água Santa, Copa do Brasil, 07/03

1 x 1 Nova Iguaçu, Campeonato Carioca, 10/03

3 x 3 Fortaleza, Copa do Brasil, 22/05

2 x 0 Corinthians, Campeonato Brasileiro, 10/07

1 x 0 Atlético-GO, Copa do Brasil, 06/08

