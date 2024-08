João Basso pode ‘reestrear’ pelo Santos contra o Paysandu

O zagueiro João Basso pode atuar novamente com a camisa do Santos após oito meses. O técnico Fábio Carille vai preservar o veterano Gil no embate contra o Paysandu, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira (9), às 20h (de Brasília), no Mangueirão. Assim, o jogador pode aparecer como titular da equipe.

Aliás, a última partida de João Basso pelo Santos foi a pior possível. Não pela atuação em si do jogador, mas pela importância do jogo. Isso porque o embate foi contra o Fortaleza, pela última rodada do Brasileirão do ano passado, que culminou no rebaixamento do Peixe.

Desde então, o zagueiro aceitou redução salarial, chegou a ser inscrito no Campeonato Paulista, mas logo foi emprestado ao futebol português. Seis meses depois retornou à Vila Belmiro, recebeu algumas sondagens, mas acabou permanecendo na Baixada Santista.

Pelo Estoril, foram 14 jogos e um gol marcado até o fim da temporada europeia. Em junho, João Basso encerrou a passagem pelo clube português e retornou ao Santos. Com a reabertura da janela de transferências, a situação do zagueiro acabou regularizada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e inscrito para a disputa da Série B.

Existia uma expectativa que ele voltasse a receber sondagens, mas a venda de Joaquim para o Tigres, do México, fez com que o defensor voltasse aos planos do clube. Ele acabou relacionado para cinco partidas, mas ainda não reestreou. Agora, deseja voltar a se firmar no Alvinegro Praiano.

