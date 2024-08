Inter define valor para liberar Bustos para o River Plate

Bustos tem proposta do River Plate - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter promete fazer jogo duro para negociar o lateral-direito Bustos com o River Plate. Afinal, o Colorado quer receber 4 milhões de dólares (R$ 22,4 milhões) pelos 45% dos direitos econômicos que possui. Apesar do impasse quanto aos valores, as tratativas podem ser sacramentadas ainda nesta quarta-feira (7).

Os Millonarios, por sua vez, ofereceram pouco mais de 5 milhões de dólares (R$ 28 milhões) pelos 100% dos direitos econômicos do jogador, segundo o “ge”. Assim, as negociações prosseguem para as partes chegarem a um denominador comum. Os outros 55% restantes são divididos entre o atleta e o Independiente, da Argentina.

A pressa do River Plate tem fundamento. Caso não consiga contratar e inscrever Bustos até sexta-feira (9), ele não poderá representar o clube argentino nas oitavas de final da Libertadores. Na próxima quarta (14), a equipe faz um duelo hermano com o Talleres pelo jogo de ida das oitavas de final da competição continental.

Na imprensa argentina, contudo, a negociação é dada como certa. Já a diretoria do Inter afirma estar “segura” e que não tem por objetivo liberar o jogador por menos do que deseja.

Passagem de Bustos pelo Internacional

Vale ressaltar que o lateral-direito, de 28 anos, está no Colorado desde 2022 e seu vínculo é válido até fevereiro de 2025. Ele está perto de atingir o número de partidas para acionar a cláusula de renovação automática por mais uma temporada.

Bustos poderia assinar pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça a partir de setembro. Importante destacar que o jogador chegou a ter tratativas com o Villarreal, da Espanha, e até mesmo recebeu sondagens do futebol russo.

Nesta temporada, o argentino já atuou 36 vezes, anotou um gol e deu três assistências. Caso o clube argentino tenha sucesso na negociação, o atleta chegaria com status de titular ao River Plate. Além disso, representaria uma importante adição ao elenco no início da fase mata-mata da Libertadores. Competição em que o time é um dos favoritos ao título. Até porque a decisão vai ocorrer em sua casa, o Monumental de Nuñez.

