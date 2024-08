Dupla de ouro? Everaldo Marques e Geninho são elogiados em rede social

"AIII EVÊ": com reações inusitadas, Everaldo e Geninho conquistaram igualmente os brasileiros no X (antigo Twitter) - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

A conquista do bronze de Augusto Akio no skate street nos Jogos Olímpicos de Paris ganhou uma emoção a mais através de uma dupla que conquistou os brasileiros. O narrador Everaldo Marques e o comentarista Eugenio Amaral, o Geninho, brilharam tanto quanto o skatista durante a competição. Não faltaram elogios nas redes sociais para o trabalho dos dois na transmissão desta quarta-feira (07).

No X (antigo Twitter), tanto o narrador quanto o comentarista, especialista no esporte, apareceram em alta durante e depois das voltas dos skatistas. O bronze de Akio coroou as reações emblemáticas da dupla a cada volta dos competidores, com destaque para os brasileiros. Eles acabaram exaltados pelos internautas após o resultado.

Veja reações:

https://twitter.com/henriquemathiax/status/1821219924762607695

Everaldo Marques e Geninho é a melhor dupla de transmissão das Olimpíadas. Quero que tenha uma competição de skate com os dois todo final de semana. O Everaldo é o melhor narrador poliesportivo que tem. — Futebol na TV (@futnatv) August 7, 2024

O comentarista GENINHO tem uma simpatia que é incompatível com a comunicação do século XXI, de personalidades fortes e incisivas. Me lembra o Guga em determinados aspectos — Andrey Raychtock (@_andreyray) August 6, 2024

Skatista faz a manobra nas olimpíadas Geninho na transmissão: AIIIIII EVEEEEEE pic.twitter.com/VuB9ZlLwyA — Planeta do Fluminense ???? (@planetadoflu) August 7, 2024

Everaldo e Geninho

Mandaram muito bem nas competições de skate nas olimpíadas 2024 Globo acertou nessa dupla pic.twitter.com/619pYGSphd — Josafá L (@josafaliberal) August 7, 2024

Esta não é a primeira vez que os dois participam juntos de uma cobertura olímpica. Anteriormente, em 2020, nos Jogos de Tóquio (realizados em 2021 devido à Covid-19, Evê e Geninho também cobriram o skate.

Em Paris, a dupla cobriu o skate tanto no masculino quanto no feminino. A repercussão positiva vem desde o início dos Jogos. Com o encerramento das competições da modalidade, Geninho provavelmente encerra sua participação nesta edição da Olímpiada, enquanto Everaldo Marques deve ser escalado em outros esportes.

