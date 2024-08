Fabrício Bruno aceita oferta de clube francês; agente do jogador se reúne com diretoria do Flamengo

O zagueiro Fabrício Bruno está perto de trocar o Flamengo pelo Rennes, da França. Os representantes do jogador, aliás, já acertaram os termos contratuais com os franceses (vínculo por quatro anos). Agora, a diretoria do Rennes precisará tratar do negócio com os membros da cúpula rubro-negra. Afinal, a primeira oferta não foi aceita pelo departamento de futebol rubro-negro. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Nesta quarta-feira (7), dia em que o Flamengo decide a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, se reuniu com um dos agentes do zagueiro.

Rennes deve aumentar a proposta

Inicialmente, o clube francês ofereceu 14 milhões de euros (R$ 85,7 milhões na cotação atual). Para chegar aos valores almejados pelos rubro-negros, a nova oferta deve ser na casa dos 15 milhões de euros (R$ 91,8 milhões).

O pagamento seria da seguinte forma: € 13,5 milhões (R$ 82,6 milhões) fixos, mais € 1,5 milhão (R$ 9,1 milhões) em bônus por metas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.