Reinier tem futuro definido pelo Real Madrid após pré-temporada

O brasileiro Reinier não vai ficar no Real Madrid na próxima temporada. Segundo o jornal “As”, ele não está nos planos da comissão técnica e deve ser novamente emprestado ou até vendido nesta janela de transferências. Dessa maneira, o seu futuro deve ser definido ainda este mês.

O meia retornou aos Merengues após passar a temporada passada emprestado ao Frosinone, da Itália. Foram três gols e duas assistências em 23 partidas no Calcio pela equipe, que acabou rebaixada à Segunda Divisão. Um dos clubes interessados na contratação do jogador seria o Rayo Vallecano, também de Madri.

Desde que retornou, Reinier foi destaque no Real Madrid Castilla, o time B merengue, durante a preparação para a nova temporada. Inclusive, o brasileiro anotou três gols na goleada por 5 a 1 sobre o Illecas. O jogo teve a presença do treinador Carlo Ancelotti. No entanto, nem mesmo o hat-trick no amistoso deve convencer o italiano de aproveitá-lo no elenco principal.

Reinier tem mais dois anos de contrato com o Real Madrid. Desde que chegou ao futebol espanhol, o meia foi emprestado ao Borussia Dortmund, Girona e, agora, Frosinone.

Após pré-temporada nos Estados Unidos, o elenco principal do Real já está novamente em solo espanhol para iniciar a preparação para a decisão da Supercopa da Europa. Afinal, na próxima quarta-feira (14), os Merengues enfrentam a Atalanta, que faturou a Liga Europa na temporada passada.

