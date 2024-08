Kauã Elias, do Fluminense, projeta duelo contra o Juventude

Autor de quatro gols nos últimos seis jogos, Kauã Elias vive grande fase com a camisa do Fluminense. O Moleque de Xerém, de apenas 18 anos, é uma das apostas para buscar a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, em jogo decisivo contra o Juventude, nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

O camisa 19 ressaltou a importância do gol marcado por Thiago Santos no fim do duelo em Caxias do Sul e disse que, ao lado da torcida, o Flu tem tudo para avançar na competição.

“O time chega muito bem para essa partida. A gente vem trabalhando muito, ajustando o que precisa para tentar sair com a vitória e a classificação. O gol que o Thiago Santos fez foi muito importante, pois dá ainda mais ânimo para o time, que vai com ainda mais garra e vontade para conseguir a classificação. Outro fator importante vai ser jogar em casa, com a ajuda que temos da nossa torcida. Com os torcedores nos apoiando a gente joga melhor e vai em busca da vitória”, afirmou Kauã.

O jovem foi decisivo ao marcar, então, nas vitórias sobre Bahia, Red Bull Bragantino e Cuiabá, além do empate contra o Criciúma. Assim, já sonha com seu primeiro gol na competição de mata-mata.

“Estou buscando esse primeiro gol na Copa do Brasil, que também é muito importante. Já pude marcar no Brasileiro e agora temos esse desafio pela competição. Quero ajudar o time e buscar mais essa marca. Agradeço aos meus companheiros de time pelo momento que estou vivendo, pois todos me ajudam bastante”, disse ele.

Torcida do Fluminense pode ajudar

Para buscar a classificação, o Fluminense contará, mais uma vez, com o apoio da torcida, que promete linda festa no Maracanã nesta noite. Até o momento, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. Para Kauã Elias, o incentivo que vem da arquibancada é um combustível importante para os atletas em campo.

“Ter a torcida cantando e vibrando nos ajuda muito. Além de desestabilizar o time adversário, ajuda muito a gente, pois o time se sente melhor, mais tranquilo para jogar. Quando a torcida comparece em peso e o Maracanã está cheio a gente é mais forte, nos ajuda muito”, concluiu.

