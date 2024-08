Ex-Cruzeiro conta bastidores de ‘rusgas’ com Rogério Ceni

O ex-lateral-direito Edilson revelou alguns bastidores da má relação de grande parte do elenco do Cruzeiro de 2019 com o técnico Rogerio Ceni. Naquele ano, a Raposa caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro e teve o ídolo do São Paulo como treinador por apenas 46 dias.

Em entrevista ao programa “Sem Filtro”, do diário Zero Hora, Edilson contou que a decisão da escolha da contratação de Ceni para o Cruzeiro passou pelos principais líderes do elenco. Porém, o dia a dia não foi como o imaginado.

“Não me dei muito bem e não me dou até hoje com o Rogério Ceni. Como jogador, foi um dos maiores goleiros da história do Brasil, é o maior ídolo do São Paulo. Tenho um respeito muito grande por tudo o que ele fez pelo futebol, pela trajetória dele, mas na chegada dele ao Cruzeiro, não me dei bem com ele”, disse.

Para Edilson, os problemas de Ceni com o elenco começaram logo na estreia do treinador.

“No primeiro jogo dele, a gente venceu o Santos em casa por 1 a 0, aí ele me dá uma coletiva falando que o time estava muito velho, que ia fazer algumas trocas. Não tem necessidade de fazer isso. Pode fazer as mudanças, mas não expor que o time está velho. O time em si era muito bom. Achei que ele começou errando”.

O estopim

O ex-jogador revelou qual foi o episódio que o fez romper relações com o treinador. O fato ocorreu às vésperas da semifinal da Copa do Brasil daquele ano, diante do Inter, no Beira-Rio. Ceni optou por improvisar o meio-campista Jadson na lateral direita ao invés de colocar o experiente nome da posição.

Irritado, Edilson contou que tentou conversar com Ceni quando a delegação voltou a Belo Horizonte. No entanto, uma atitude final do treinador fez com que ambos rompessem qualquer tipo de contato, fazendo com que o lateral não fosse sequer relacionado para partidas da Raposa.

Problemas com lideranças

Edilson também revelou que ele e outras lideranças do elenco tiveram uma reunião com o técnico sobre o tema, e Ceni não concordou com as ponderações do elenco, expondo o atacante Fred, hoje diretor do Fluminense.

“No outro dia, pedimos uma reunião, porque ele nos expôs. Fomos eu, Fábio, o Ariel, o Henrique, o Léo, o Egídio, o Robinho, o Fred e o Thiago Neves. Tentamos falar para ele: “Pode fazer todas as mudanças, só não nos expõe como time, porque estamos em uma situação difícil e queremos sair juntos, sem criar mais tumulto no vestiário”, disse antes de complementar.

“O Fred falou: ‘Eu tenho 35 anos, mas tenho 19 gols na temporada. Não é só questão de idade’. Aí o Rogério falou: ‘Calma, calma. Tem 19 gols, mas 15 no Campeonato Mineiro, né?’”

