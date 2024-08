Deyverson é apresentado e fala sobre paquera antiga do Atlético

Deyverson comemorou o acerto com o Atlético - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético apresentou, na tarde desta quarta-feira (7), o atacante Deyverson. Em suas primeiras palavras com a camisa do Galo, o novo camisa 9 ressaltou o namoro antigo que teve com o clube mineiro.

“A gente vem se paquerando vem de um tempo já. Teve o Felipão, teve o Coudet e agora o Milito. Fico muito feliz, isso quer dizer que meu trabalho está sendo bem feito e as pessoas estão vendo isso, não só o lado folclórico como as pessoas falam, mas sim o profissional. O cara que se dedica, não tem bola perdida”, iniciou Deyverson.

Depois, Deyverson ficou emocionado. Isso porque passou por vários problemas e chegou a ser afastado do Cuiabá. Ele lembrou da situação que viveu com o presidente Cristiano Dresch.

“Foi um romance que deu certo, graças a Deus deu certo. Hoje estou aqui, estou muito feliz. Passei por um processo muito difícil, acho que vocês viram, eu e minha esposa a gente todo dia chorou junto ali, se abraçou, porque só eu sei esses três meses que passei com ela, ela sabe”, completou, já com a voz embargada.

O atacante atleticano precisou parar a entrevista para chorar. Ele lembrou dos problemas no Cuiabá. O atleta estava no clube desde 2022, fez 83 jogos, marcou 33 gols e deu nove assistências. No entanto, ele quer viver coisas novas.

“Mas Deus sabe de todas as coisas, hoje estamos aqui vivendo coisas que a gente vem pedindo a Deus todos os dias, e Deus me colocou num patamar que não estava nem nos meus sonhos viver isso. E hoje estou aqui vestindo essa camisa de grande peso, que é do Galo”, complementou.

