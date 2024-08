Palmeiras jogará com números estilizados em comemoração ao aniversário do clube

O Palmeiras terá um uniforme diferente na partida diante do Flamengo nesta quarta-feira (7), às 20h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogadores entrarão em campo com números customizados para homenagear o aniversário do clube.

Afinal, o Verdão faz 110 anos no próximo dia 26 de agosto. Assim, desta quarta até o fim de agosto, os atletas vão homenagear a história do clube com a camisa com números estilizados.

Dentro dos números estampados nas camisas, haverá imagens marcantes de conquistas, craques e símbolos que remetem à história do Verdão. Exemplos: o número 44, usado pelo zagueiro Vitor Reis, terá como tema o hino do clube; o 5, do volante Aníbal Moreno, trará imagens da torcida; já o 15, do capitão Gustavo Gómez, contará a história da conquista do tricampeonato da Conmebol Libertadores em 2021.

A partir do dia 13 de agosto, as camisas à venda nas lojas físicas da rede Palmeiras Store poderão ser personalizadas com uma numeração especial alusiva ao nosso aniversário de 110 anos.

O Alviverde precisa vencer o Flamengo por três gols de diferença nesta quarta, no Allianz Parque, para avançar às quartas de final. Triunfo por dois de vantagem leva o jogo para os pênaltis. Vale destacar que, no Maracanã, há uma semana, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0, gols de Pedro e Luiz Araújo.

