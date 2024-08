Goiás x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo visita o Goiás nesta quinta-feira (8), às 20h, no estádio da Serrinha, em Goiânia, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor Paulista venceu o duelo de ida, no MorumBIS, por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença que avança. Já o Esmeraldino precisa vencer por dois gols para levar o jogo para os pênaltis ou três para avançar direto as quartas de final da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Amazon Prime Vídeo.

Como chega o Goiás

A principal novidade do Goiás estará no banco de reservas. Afinal, o técnico Vagner Mancini assumiu o comando técnico da equipe nesta semana e fará sua estreia justamente contra o Tricolor Paulista. Aliás, ele substituirá Márcio Zanardi, que não aguentou a derrota para o Novorizontino na Série B e acabou demitido. Por outro lado, no plantel, o volante Marcão está fora por ter sido expulso no duelo de ida no MorumBIS. Além disso, Edson Felipe segue no departamento médico e está fora.

Como chega o São Paulo

Por sua vez, o São Paulo pode ter algumas mudanças no time titular. Afinal, o meia Giuliano Galoppo está de volta após sentir dores no pé direito e ficar fora das últimas partidas. Além disso, Igor Vinícius, que ficou fora do embate contra o Flamengo, não apareceu nas últimas sessões de treinamento e deve ficar fora. Rafinha e Moreira brigam por uma vaga. Por fim, o técnico Luis Zubeldía pode preservar alguns atletas por conta da maratona de jogos que a equipe vai enfrentar no mês de agosto. Nomes como de Rafinha, Luiz Gustavo e Calleri podem ser poupados.

GOIÁS X SÃO PAULO

Jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Data e horário: 08/8/2024, 20h (de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)

GOIÁS: Tadeu; Dieguinho, Messias, David Braz e Sander; Wellinton, Nathan Melo, Wellington e Paulo Baya; Régis e Thiago Galhardo. Técnico interino: Leandro Campos.

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha (Moreira), Arboleda, Alan Franco e Welington; Bobadilla e Luiz Gustavo (Liziero); Lucas Moura, Luciano e Ferreira; Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli Da Silva (MG)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Felipe Alan Costa De Oliveira (MG)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.