Atlético-MG vence CRB e avança às quartas da Copa do Brasil

O Atlético-MG está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. O Galo teve uma grande atuação na Arena MRV e deu uma resposta positiva para os torcedores com a vitória por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (7). Saravia, destaque do jogo com dois gols marcados, e Guilherme Arana, que deixou o campo com dores na segunda etapa, balançaram a rede no triunfo atleticano. Dessa maneira, o clube mineiro avança na competição com placar agregado de 5 a 2.

Ao mesmo tempo, o técnico Gabriel Milito ganha mais tranquilidade para trabalhar o grupo na sequência da temporada e o time chega embalado para o clássico contra o Cruzeiro no próximo final de semana.

Além disso, o Atlético garantiu R$ 4,515 milhões de premiação por conquistar a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O adversário do Galo será definido em sorteio realizado pela CBF, ainda sem data definida.

Por outro lado, o CRB, que surpreendeu no jogo de ida, não conseguiu repetir a boa atuação e foi facilmente dominado pelo Atlético. Assim, a equipe alagoana se despede da Copa do Brasil.

O jogo

O Atlético-MG dominou o primeiro tempo contra o CRB. Logo aos 3 minutos, Scarpa quase marcou em um chute com curva. Explorando bem as laterais, o Galo criou chances e abriu o placar aos 16 minutos com Guilherme Arana, após uma bela jogada de Otávio. Aos 24 minutos, após uma cobrança rápida de falta, Arana cruzou para Saravia, que marcou de cabeça. Por outro lado, o CRB não conseguiu finalizar na primeira etapa, enquanto o Atlético-MG, com mais de 70% de posse de bola, ainda criou outras oportunidades com Paulinho e Scarpa.

O CRB voltou do intervalo com alterações na equipe e mudou a postura. No entanto, o Galo conseguiu retomar o domínio da partida sem dificuldades. Assim, Saravia aproveitou novo cruzamento e anotou o segundo gol na partida, novamente de cabeça, para confirmar a vitória por 3 a 0 na Arena MRV. Zaracho ainda teve um gol anulado por impedimento nos minutos finais da partida.

ATLÉTICO-MG 3×0 CRB

Copa do Brasil – Jogo de volta – Oitavas de final

Data-Hora: 7/8/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Atlético: Everson; Saravia, Bruno Furchs, Junior Alonso e Guilherme Arana (Rubens, aos 12′ do 2t); Otávio (Vargas, aos 24′ do 2t), Alan Franco, Gustavo Scarpa (Palacios, aos 12′ do 2t) e Bernard (Zaracho, aos 23′ do 2t); Paulinho (Igor Gomes, aos 23′ do 2t) e Cadu. Técnico: Gabriel Milito.

CRB: Matheus Albino; Hereda (Matheus Ribeiro, aos 25′ do 2t), Wanderson, Saimon e Ryan; Falcão (Matheus Ribeiro, aos 26′ do 2t), João Pedro, Rômulo (Chay, no intervalo) e Gegê; Léo Pereira (Mike, aos 30′ do 2t) e Anselmo Ramon (João Neto, aos 30′ do 2t). Técnico: Daniel Paulista.

Gols: Guilherme Arana, aos 16′ do 1t (1-0); Saravia, aos 24′ do 1t (2-0); Saravia, aos 17′ do 2t (3-0)

Árbitro: Flavio Rodrigues De Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli (Ambos SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Fábio Henrique, Matheus Albino (CRB)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.