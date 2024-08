Arrascaeta dedica classificação para Adílio: ‘Ele representa o Flamengo’

O Flamengo não fez uma grande exibição, mas segurou o Palmeiras e, assim, avançou para a fase de quartas de final da Copa do Brasil. Com a vitória de 2 a 0 na ida e agora perdendo de 1 a 0, passou no agregado por 2 a 1. Dessa forma, o meia Arrascaeta dedicou a classificação a Adílio.

O grande ídolo do Flamengo morreu na última terça-feira (5), em decorrência de um câncer no pâncreas. Desse modo, o uruguaio mandou uma mensagem para a família do eterno camisa 8 da Gávea.

“A gente sabia que o jogo hoje era especial, queríamos a classificação. Quero mandar um abraço para a família dele (Adílio). Ele representa o Flamengo”, falou o craque uruguaio.

Veja mais: Zico faz agradecimento em despedida a Adílio: ‘Vá em paz, meu amigo’

Arrascaeta, aliás, chega novamente numa fase decisiva de Copa do Brasil com o Flamengo. Ele tem um título da competição com o time carioca e outro quando ainda defendia o Cruzeiro. Assim, para finalizar, destacou que agora são várias finais.

“A medida que vai chegando no final de ano, se encurta tudo, agora são várias finais, mas estamos felizes”, resumiu Arrascaeta.

Flamengo enfrentará o Palmeiras de novo

O Flamengo agora volta a campo no domingo (11), curiosamente, para enfrentar o Palmeiras. Porém, o jogo valerá pelo Campeonato Brasileiro e será realizado no Estádio do Maracanã.

