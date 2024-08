Roberto Assaf: Passou o Flamengo, o ridículo que fez mais gols

Na luta de covardes da Copa do Brasil, deu Flamengo. O Palmeiras jogou como pequenino no Maracanã, e o da Gávea, no Allianz. A diferença: o Rubro-Negro marcou duas vezes. E o verde, só um. Um a zero. Ganhou, mas não levou. Fim de papo. O gol de Flaco Lopez foi mal anulado? Mentira. O tal de VAR mostrou que havia impedimento. E ainda esqueceu de verificar um pênalti óbvio em Gérson, antes do intervalo. O Flamengo não viu a cor da bola. Ridículo. Mas passou. Tite é um treinador lamentável. Não há explicação para mantê-lo. É fato, porém, que continuará. Até quando?

Flamengo na retranca

O Flamengo, como previsto, começou recuado, tentando manter a vantagem construída no Rio, e o Palmeiras, em ritmo alucinante, fez 1 a 0 em sete minutos, com Vitor Reis. O time paulista não suportou a correria excessiva, teve problemas com dois jogadores, que foram substituídos, mas o Rubro-Negro não soube aproveitar a ligeira queda do adversário, mostrando dificuldades para largar a retranca e jogar, efetivamente, para chegar ao empate. Dificuldades para armar e principalmente concluir, tanto que Weverton não teve trabalho. O lado bom: Allan levou cartão amarelo e está suspenso da próxima etapa. Como é bom saber que Allan pode pegar até duas partidas de suspensão.

E o Fla aumenta o número de defensores

Segunda etapa: troca de Luiz Araújo por David Luiz, três zagueiros para defender ainda mais, e uma pressão formidável do Palmeiras, que também efetuou muitas substituições, sem sucesso. Tite não utiliza Gabriel, que decidiu duas Libertadores. Mantém o artilheiro no banco e a equipe recuada até o pescoço. Na realidade, não há muito além disso, Um ataca, o outro tenta ficar em pé, com chutões para todos os lados, levando o torcedor à loucura.

O time paulista tenta apelar. Mas é verdade que não teve capacidade para explorar a mediocridade do adversário. Abel Ferreira, no desespero, balançou o bráulio e foi expulso. É de se imaginar quanto tempo a arbitragem dará de acréscimo. E Tite e a sua CT, com centenas de professores, deixando o barco correr.

Quando o árbitro trila o apito final, um comemora – afinal está classificado – e o outro reclama, sem saber exatamente o motivo.

E o Tite…

Vale lembrar que todas as fases da Copa do Brasil serão muito complicadas. Tite jogará assim? O Flamengo fez nada. Ah… mas passou, É o que interessa. Não. O Flamengo é gigante, tem que mostrar futebol, ganhar as partidas e títulos. Quem arma retranca é pequeno.

De qualquer forma, ainda há tempo para rifar essa CT de retranqueiros.

