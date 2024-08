Flamengo: Bruno Spindel e Marcos Braz reclamam de arbitragem e falta de critério

O Flamengo se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Contudo, mesmo passando de fase, a diretoria do clube carioca criticou a arbitragem e reclamou de um pênalti não marcado. Bruno Spindel e Marcos Braz falaram ao final do duelo contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Desse modo, Bruno Spindel, diretor-executivo de futebol do Flamengo, alega, portanto, que Murilo, defensor do Palmeiras, cometeu um pênalti. No entanto, o árbitro Daronco não marcou a penalidade.

“Estamos decepcionados com os critérios da arbitragem, especialmente em relação aos pênaltis. Um braço aberto na área. Todos os zagueiros colocam o braço para trás do corpo para não aumentar o espaço corporal. Acreditamos que o VAR deveria ter chamado e marcado o pênalti. No fim do jogo, notamos uma grande disparidade de critérios nas faltas e nas cargas por trás. Houve uma falta em Pedro, com uma carga por trás, e um número enorme de faltas em disputas dos nossos zagueiros e laterais perto da nossa área. Lances semelhantes tiveram critérios muito diferentes”, afirmou o dirigente.

Braz também falou sobre a arbitragem e do VAR

Marcos Braz, aliás, seguiu a mesma linha de pensamento e analisou o uso do VAR em relação às imagens no duelo contra o Palmeiras.

“É assustador ver o pênalti ser ignorado com a facilidade com que se manda continuar o jogo. O lance é muito claro nas imagens. O juiz de campo poderia ter dificuldade pelo posicionamento, mas as câmeras de TV e o VAR mostram a situação com clareza. Graças a Deus, avançamos com vitórias e classificações. Se o Flamengo tivesse sido eliminado, eu não teria reclamado; faríamos o processo interno. Não sei até onde vai à arbitragem. O que me assusta é o VAR, não o juiz. O juiz pode estar encoberto e não ver. Porém, nas imagens, a situação é clara”, concluiu Marcos Braz.

Flamengo enfrentará o Palmeiras no domingo (11)

Todavia, agoraF, o Flamengo enfrentará o Palmeiras novamente. O duelo, desta vez, será realizado no Estádio do Maracanã e valerá pelo Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para domingo (11).

