Internacional anuncia a contratação do zagueiro Agustín Rogel

O Internacional anunciou, na noite desta quarta-feira (7), a contratação do zagueiro Agustín Rogel. Ele chega a Porto Alegre por empréstimo junto ao Hertha Berlim, da Alemanha. Aprovado nos exames médicos, o uruguaio de 26 anos assinou contrato até agosto de 2025, com opção de compra ao fim do período.

O defensor chegou a ficar sete meses parado devido a uma cirurgia em um dos joelhos, mas já está pronto para jogar. Aguarda, portanto, o Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar à disposição do Colorado.

Desse modo, o defensor se torna mais uma alternativa para o técnico Roger Machado, que conta no elenco com Gabriel Mercado, Vitão, Robert Renan e Igor Gomes. Com 1,91cm de altura, Rogel tem como ponto forte a bola aérea, seja defensiva ou ofensiva. Também apresenta boa saída de bola. Na temporada de 2022, anotou sete gols pelo Estudiantes (ARG).

O zagueiro despontou para o futebol no Nacional, do Uruguai, e acumula passagens por clubes como Krylya Samara e Toulouse, além do clube argentino de La Plata.