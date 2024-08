Ganso lamenta eliminação do Fluminense: ‘Entregamos dois gols para eles’

Ganso se salva em eliminação do Fluminense - (crédito: Foto: Marina Garcia/Fluminense)

O Fluminense empatou com a equipe do Juventude por 2 a 2 e foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe carioca buscou o empate na reta final da partida, mas a reação foi insuficiente. Na saída de campo, Ganso lamentou a queda precoce, mas já projeta sequência de jogos.

“A gente tem que estar preparado para todas as dificuldades que aparecem na partida. A gente sabia que era uma equipe que ia jogar pelo seu resultado, que tinha feito em casa. Se defenderam bastante no bloco de trás. A gente entregou dois gols. A verdade é que a gente entregou dois gols para eles.

Ganso também comentou sobre a sequência do Fluminense no Brasileirão. O time, aliás, já chega pressionado por vitória para sair do Z4.

“A sequência, a gente já vem de cinco partidas sem perder. Tem que manter, tem que vencer. Tem que vencer o clássico no sábado para a gente poder sair da zona de rebaixamento, que é praticamente o nosso principal objetivo.

O próximo jogo do Fluminense, aliás, é contra o Vasco, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos, às 21h30, de sábado.

