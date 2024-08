Mano aponta postura do Fluminense para eliminação: ‘Não conseguimos estar conectados’

Mano Menezes no comando do Fluminense - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O Fluminense se despediu da Copa do Brasil após empate com o Juventude, no Maracanã. Após a partida, o técnico Mano Menezes lamentou a falta de concentração da equipe e os gols “evitáveis” que o clube sofreu.

“Fomos eliminados porque não se pode tomar cinco gols numa eliminatória. Gols perfeitamente evitáveis, o que eu acho ainda pior. Saímos de lá (de Caxias do Sul) falando isso, hoje tomamos gol de bola parada, depois entregamos o segundo gol. Se não tivéssemos tomado o segundo, estaríamos numa disputa de penalidades máximas. Não tivemos um nível de concentração para um jogo de mata-mata. Primeiro porque optamos por mesclar em Caxias do Sul, tínhamos que fazer isso. Hoje iniciamos muito longe, cometendo erros, apressando um jogo que não precisava apressar. Não conseguimos estar conectados da maneira que tem que estar para se jogar um jogo decisivo”, disse o treinador.

“No vestiário sentimos algumas coisas. Até na oração estava diferente dos outros jogos. Não conseguimos fazer. Não estivemos como deveríamos estar. As bolas erguidas foram uma leitura errada do jogo. Estivemos muito mal nas bolas paradas. Se jogamos 20 bolas paradas, 18 não tocamos nela. Você começar a optar por coisas erradas é porque não estávamos preparados como deveríamos”, ressaltou.

Mano Menezes confessou que o gol sofrido nos minutos iniciais prejudicou o jogo do Fluminense.

“O mais problemático foi levar o gol aos 5 minutos. No mundo, aqui, em qualquer lugar, você reverter um (placar de ) 0 a 1 contra não é difícil de alcançar. Mas se toma o gol, já viram dois de desvantagem. Tivemos que fazer alterações no intervalo, acho que voltamos bem, tivemos a infelicidade do Marcelo, que sentiu a parte muscular. Optamos por dois jogadores enfiados”, confessou.

O Fluminense, agora, faz clássico com o Vasco, neste sábado, às 21h30, no Nilton Santos. O Tricolor, afinal, precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Sequência de jogos

“Vamos pensar no Brasileiro, temos um jogo pela frente com Vasco, um clássico, será um jogo bastante disputado, penso, num gramado diferente, né? E vamos ao Engenhão, num gramado mais rápido, um jogo que terá outras características, mas a gente tem que continuar aquilo que a gente está fazendo no Campeonato Brasileiro, exatamente porque são competições diferentes”.

Reforços

“Temos muitas coisas em mente, muitas coisas para serem decididas, para lá ou para cá. Temos um monte de coisinha que deixa o cabelo branco e às vezes até sem cabelo. Mas a gente tem que resolver, a gente está aqui para resolver e tentar colocar que eles realmente estejam bem focados nos jogos e exigir isso bastante. Talvez tenhamos a possibilidade, quem sabe, de estrear Ignacio, já que o pessoal está muito ansioso. Vamos fazer logo, logo. E a gente quis dar uma condição para ele melhor porque achou que era mais seguro. Vamos ver Facundo que está aí. Chegou em boa condição, mas vamos ver a parte legal.

