Ramón Díaz vibra com classificação, mas coloca Brasileirão como prioridade

Ramón Díaz comemora vaga do Corinthians na Copa do Brasil - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians está nas quartas de final da Copa do Brasil. Na noite da última quarta-feira (7), o Timão, de Ramón Díaz segurou o empate sem gols com o Grêmio e carimbou a sua classificação ao vencer na disputa de pênaltis por 3 a 1.

Na coletiva de imprensa, o técnico Ramón Díaz falou sobre suas escolhas, principalmente por tirar alguns titulares e dar espaço a outros atletas do elenco.

“Primeiro, temos confiança no time, no grupo. Faz 15 dias que estamos trabalhando e explicando aos jogadores a todo o plantel que todos terão oportunidade de jogar. São jogadores de categoria. Ficamos felizes pelo resultado que tiveram porque estão fazendo um esforço enorme no tático, em tudo o que estamos trabalhando. Nos últimos jogos merecíamos muito mais, mas não conseguimos os resultados”, afirmou.

Apesar da alegria pela classificação, Emiliano Díaz, auxiliar técnico, fez questão de ressaltar que a grande prioridade do Corinthians e fugir do rebaixamento no Brasileirão.

“Em time grande não tem respiro nunca. Hoje demos chances a um grupo que não vinha a altura, mas respondeu bem. A prioridade para a gente é o Brasileirão, mas a classificação nos ajuda a crescer animicamente. Vamos planejando jogo a jogo”.

Por fim, o técnico Ramón Díaz exaltou Hugo Souza. O goleiro foi bem no tempo normal e defendeu uma cobrança de pênalti.

“Desde o primeiro momento que Hugo chegou ao Corinthians, sabíamos que é um grande goleiro. Desde o primeiro minuto lhe demos a titularidade, consideramos que sua capacidade, sua forma de jogar nos dá tranquilidade. E aos poucos vamos obtendo os resultados, hoje foi incrível, não só ele, mas todos os jogadores na definição de pênaltis. Estou contente por ele, está em grande nível. Espero que os jogadores sigam trabalhando para conseguir bom resultado”, declarou Ramón Díaz.

Entre os oito melhores da Copa do Brasil, o Corinthians aguarda o sorteio da CBF para saber quem será o seu próximo adversário na competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.