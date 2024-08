Rafael descarta favoritismo do São Paulo contra o Goiás: ‘Fica do lado de fora’

O São Paulo encara o Goiás, nesta quinta-feira (8), às 20h, no estádio da Serrinha, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor tem a vantagem do duelo de ida. A equipe venceu por 2 a 0 no Morumbis e pode perder por até um gol de diferença que avança para as quartas de final. Contudo, para o goleiro Rafael, a equipe precisa entrar ligada no embate.

Rafael rechaçou o favoritismo do São Paulo e relembrou algo que aconteceu no ano passado, na campanha vitoriosa da equipe. Nas mesmas oitavas de final, o Tricolor encarou o Sport e venceu por 2 a 0, no Recife. No Morumbis, o Leão surpreendeu e saiu vitorioso por 3 a 1, levando a partida para os pênaltis. Na marca da cal, os paulistas levaram a melhor.

“O favoritismo fica só para o lado de fora. Nós jogadores sabemos da dificuldade que vai ser esse jogo, a importância que ele tem. Ano passado nós tivemos uma situação nas oitavas contra o Sport, em que nós ganhamos o primeiro jogo de 2 a 0 fora de casa. E em casa nós tivemos um jogo duríssimo, onde a gente acabou passando nos pênaltis. A gente sabe que, no futebol, o favoritismo fica para o lado de fora, e que vão ser 90 minutos em que a gente tem que fazer o nosso melhor”, disse Rafael, para a Gazeta Esportiva.

“A equipe do Goiás é uma equipe muito forte, muito capaz também. Então vai ser um grande jogo e nós estamos atentos. Estamos nos preparando para fazer um grande jogo, fazer o nosso melhor, porque nós sabemos que nós vamos enfrentar um grande adversário nessa quinta-feira”, completou.

Rafael projeta mais títulos em 2024

Aliás, o goleiro espera que a Copa do Brasil pare novamente no Morumbis. O São Paulo conquistou a Supercopa do Brasil no começo do ano, mas, para o arqueiro, a equipe tem condições de ganhar mais na temporada.

“Sabemos que o título (da Supercopa) no início do ano foi muito importante para isso, mas queremos continuar conquistando mais. Temos aí três competições até o final do ano em que temos oportunidades de fazer grandes jogos e é isso que vamos fazer. Buscar evoluir e melhorar para ser campeão, e aí sim as pessoas falarão qual o nível do nosso grupo. Mas sabemos que temos um grupo de grandes profissionais que estão buscando evoluir e dando o seu melhor para contribuir cada vez mais para o São Paulo”, finalizou Rafael.

