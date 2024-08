Carille prepara mudanças no sistema defensivo do Santos

O Santos encerrou sua preparação para o duelo contra o Paysandu, que acontece nesta sexta-feira (9), às 20h, no Mangueirão, pela 20° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E, para a partida, o técnico Fábio Carille prepara mudanças significativas no sistema defensivo da equipe.

Começando pelo veterano Gil. O zagueiro será preservado da viagem para Belém e ficará na Baixada Santista para realizar trabalhos físicos e se curar de dores musculares. Aliás, o defensor vem atuando com bastante frequência. Há um temor do jogador sofrer uma lesão mais grave por conta da sequência de jogos.

Para o seu lugar entrará Basso. O zagueiro retornou ao Peixe após ser emprestado ao Estoril, de Portugal, no primeiro semestre e ganhará a primeira chance com Carille. Sua última partida pelo Santos, contudo, acabou sendo a pior possível. Afinal, ele estava em campo na derrota para o Fortaleza por 2 a 1, resultado que culminou no rebaixamento da equipe, ano passado.

Desde então, o zagueiro aceitou redução salarial, chegou a estar na lista de inscritos no Campeonato Paulista, mas logo acabou emprestado ao futebol português. Seis meses depois, retornou à Vila Belmiro, recebeu algumas sondagens, mas permaneceu na Baixada Santista.

Carille vai mudar também na lateral direita

Outra mudança será na lateral direita. Afinal, Chermont torceu um dos tornozelos na última partida e está fora. Para o seu lugar, Carille promoverá a entrada de Ferreira. A última vez que o lateral atuou foi na vitória sobre o Ceará, no início de julho. Ele entrou no intervalo da partida no lugar de Aderlan e foi expulso após 15 minutos em campo.

Um provável Santos tem: Brazão; Ferreira, Basso, Jair e Escobar; Schmidt, Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Furch.

