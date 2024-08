Kauã Elias volta a marcar e briga pela artilharia do Fluminense no ano

O Fluminense não teve um bom desempenho diante do Juventude, no Maracanã, e deu adeus à Copa do Brasil. Em campo, a equipe carioca sofreu um gol cedo e chegou a estar com dois de desvantagem, porém reagiu no fim e ficou no empate. Apesar da eliminação, Kauã Elias voltou a estufar a rede pela quinta vez em sete jogos.

Dessa forma, o jovem já se aproxima da briga pela artilharia do Tricolor na temporada. Até o momento, Jhon Arias lidera este fundamento com sete tentos, seguido por Lelê. O atacante passou por cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito e reparo dos meniscos lateral e medial.

Na sequência, Kauã Elias empatou com Germán Cano, que passa por sua pior temporada com a camisa do Flu e também tem cinco gols. Paulo Henrique Ganso, por sua vez, já balançou a rede adversária em quatro oportunidades. Além disso, Lima, Marcelo e Keno marcaram três gols até aqui.

Desde a chegada do técnico Mano Menezes, o jovem tem se destacado e parece se consolidar entre os titulares, ainda mais diante do péssimo momento de Cano e John Kennedy.

Ele foi decisivo em vários jogos do Brasileirão, como contra Criciúma, Cuiabá, Bragantino e Bahia, ajudando o Tricolor a saltar de seis para 20 pontos na classificação.

Por fim, no Campeonato Brasileiro, os comandados do técnico Mano Menezes enfrentam o Vasco no sábado (10), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 22ª rodada.

