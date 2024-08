Gerson ‘rebate’ Tite em classificação do Flamengo sobre o Palmeiras

Gerson 'rebate' Tite em derrota do Flamengo para Palmeiras, no Allianz Parque - (crédito: Foto: Divulgação/CRF)

Antagônico aos 90 minutos da ida, o Flamengo precisou sobreviver no Allianz Parque para avançar às quartas de final da Copa do Brasil diante do Palmeiras. Os problemas na marcação do Rubro-Negro, um dos principais infortúnios da equipe na partida, eram notórios para quem estava fora e dentro dos gramados. Não à toa, Gerson rebateu Tite em uma das conversas para tentar ajustar o sistema defensivo da equipe durante a derrota por 1 a 0.

O repórter de campo da ‘Amazon Prime’ revelou, ainda durante a partida entre os rivais, que Tite alertou Gerson sobre a liberdade de Raphael Veiga no meio de campo. O camisa 8 rebateu com um sorriso irônico: “Se fosse só ele…”. Logo depois, retornou ao campo para seguir o jogo.

A classificação veio porque o Flamengo fez o dever de casa no Maracanã e, mesmo com a derrota por 1 a 0 no Allianz Parque, avançou às quartas com agregado de 2 a 1. Sendo assim, o Rubro-Negro se mantém como o único time do ‘G5’ do Brasileirão vivo nas três competições do calendário nacional.

Tite não concede coletiva

A rotina pós-jogo nos bastidores do Flamengo fugiu do habitual, e Tite não concedeu entrevista coletiva à imprensa após a derrota para o Palmeiras. Os jogadores tampouco falaram na tradicional zona mista, que ocorre na saída do estádio.

Nem Flamengo e nem Tite se pronunciaram pela ausência do treinador na coletiva. O Rubro-Negro, no entanto, manifestou repúdio à arbitragem através dos dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo, respectivamente.

Spindel cobrou o VAR e reclamou da falta de critério da arbitragem ao não assinalar pênalti após Murilo, do Palmeiras, desviar o sentido da bola com toque de braço. O lance poderia resultar em gol de Pedro, que estava disputando bola com o marcador alviverde. O dirigente também ficou na bronca com o excesso de faltas para um lado, sem a mesma régua para o outro.

Possíveis adversários do Flamengo

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil serão, mais uma vez, definidos por sorteio. A CBF, porém, ainda não marcou uma data para realização do evento em sua sede, no Rio de Janeiro.

Resta apenas um confronto a ser definido nas oitavas de final, entre São Paulo e Goiás. O Tricolor venceu a ida por 2 a 0 e tem, portanto, vantagem no duelo. A bola vai rolar nesta quinta-feira (8), às 20h, na Serrinha, em Goiânia.

Times classificados: Flamengo, Vasco, Bahia, Atheltico, Atlético-MG, Corinthians e Juventude.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.