Palmeiras acerta venda de Tabata para o Internacional

O Palmeiras acertou a venda do meio-campista Tabata para o Internacional. O jogador viaja para Porto Alegre nesta quinta-feira (8) para assinar um contrato de três anos com o Colorado e realizar exames médicos. Os valores do acerto entre os clubes, contudo, não foram revelados.

Tabata não estava nos planos do Palmeiras e viu uma oportunidade de ter nova chance no futebol brasileiro, no Rio Grande do Sul. O Internacional, por sua vez, procura um substituto para Alan Patrick. Afinal, o camisa 10 do Colorado está machucado e deve voltar aos gramados apenas em setembro.

A negociação, inclusive, foi tranquila, já que as diretorias têm uma amizade bem forte. Recentemente, o Palmeiras acertou a contratação do meia-atacante Maurício, um dos destaques do Internacional na temporada.

Bruno Tabata no Palmeiras

O meia foi contratado em agosto de 2022 para ser o substituto de Scarpa, que já havia assinado um pré-contrato com o Nottingham Forest, da Inglaterra, e deixaria o Palmeiras sem custos no início de 2023. Na ocasião, Tabata custou 5 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões na cotação da época), que foram pagos de forma parcelada ao Sporting, de Portugal.

Apesar da expectativa e de ser indicação de Abel Ferreira, o jogador não rendeu o esperado no Alviverde. Afinal, foram apenas 32 partidas, 12 como titular. Ele anotou dois gols e deu uma assistência. Assim, ele deixou o Brasil para defender o Qatar SC. Em 28 jogos, marcou 13 gols e deu oito assistências, sendo um dos principais nome da equipe e titular absoluto. O clube tentou, assim, contratá-lo em definitivo.

Contudo, sem sucesso nas negociações, ele retornou ao Brasil e vinha treinando na Academia de Futebol até a oferta do Internacional chegar. Agora, terá uma nova oportunidade no futebol brasileiro, mas, desta vez, no Rio Grande do Sul.

