Corinthians troca modelo de negócio e espera rescisão para acertar com Cuéllar

O Corinthians segue interessado na contratação do volante Cuéllar. O jogador é um pedido do técnico Ramón Díaz, que gosta do futebol do colombiano. Por isso, o Timão chegou a realizar uma oferta de R$ 22 milhões para contratar o jogador. Contudo, nos últimos dias, o modelo do negócio mudou.

Tudo porque Cuéllar não possui mais empresário e, agora, negocia seus contratos por conta própria. O colombiano demonstrou interesse em voltar ao futebol brasileiro e busca uma rescisão com Al-Shabab, que pagou cerca de US$ 5 milhões (R$ 24 milhões) no meio do ano passado para ter o volante até o fim de 2026. O jogador acredita que pode convencer o seu atual clube se abrir mão dos valores que ainda tem a receber. Assim, ele ficaria livre para assinar com o Corinthians.

O Timão, por sua vez, havia esfriado as conversas já que acertou a contratação de dois volantes (Alex Santana e Charles), além de ver o jovem Ryan em ascensão. Contudo, a lesão grave de Santana fez com que a diretoria voltasse o foco em Cuéllar. O Corinthians, inclusive já tem um acerto verbal com o colombiano.

A prioridade do Corinthians ainda é a chegada de reforços para o ataque. Apesar da contratação de Cuéllar ser um pedido de Ramón Díaz, o Timão preferiu direcionar o investimento para a contratação de jogadores que possam compor o setor ofensivo. Assim, caso o colombiano não feche, o Alvinegro não vai procurar outro atleta do setor no mercado.

A carreira de Cuéllar, alvo do Corinthians

Cuéllar foi revelado pelo Deportivo Cali e passou pelo Junior Barranquilla antes de chegar ao Flamengo, em 2016. No Rubro-Negro, ficou até 2019, com 167 partidas e dois gols. Em seguida, foi negociado com o Al-Hilal, clube no qual ficou até o ano passado, quando transferiu-se para o Al-Shabab.

