Brasileiro é detido em Paris por vender réplicas das medalhas dos Jogos Olímpicos

Um brasileiro acabou detido na última segunda-feira (5), em Paris, por vender réplicas das medalhas dos Jogos Olímpicos 2024. No momento da apreensão, o rapaz, que não teve a identidade divulgada, estava com 850 exemplares das honrarias e cerca de mil euros em espécie.

Ainda segundo o jornal espanhol ‘Marca’, o brasileiro chegou em Paris no dia 23 de julho e regressava ao Brasil no próximo dia 14. Ou seja, três dias após a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos 2024. O homem passa por acusações de posse de mercadorias falsificadas e venda ambulante sem permissão.

Possíveis penas para o crime

O homem, conforme mencionado, estava com 850 exemplares das medalhas de Paris, com anéis olímpicos estampados nas peças, e cerca de R$ 6.145,00 em espécie. As penas para tais crimes – posse de mercadorias falsificadas e venda ambulante sem permissão – podem variar.

As penas podem incluir até três anos de prisão e multas que chegam ao dobro do valor da mercadoria falsificada. Além disso, a venda ambulante não autorizada pode resultar em até seis meses de reclusão e punição de 3.750 euros (cerca de R$ 22,9 mil).

Medalhas das Olimpíadas de Paris 2024

A renomada joalheria Chaumet projetou a confecção original das medalhas. As peças apresentam um formato hexagonal, pensadas para representar o território francês, e pesam 18 gramas. A mercadoria é feita de ferro retirado da Torre Eiffel, com desenho do cartão-postal no centro.

A organização trabalhou com a confecção de 5.084 medalhas, que estavam a cargo da Monnaie de Paris – casa da moeda francesa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.