Leila indica Palmeiras sem a Crefisa em 2025: ‘Saudável analisar o mercado’

O Palmeiras pode não contar mais com a Crefisa em 2025. Quem diz isso é a própria presidente do clube e dona do banco, Leila Pereira. O contrato com as duas empresas encerra em dezembro e o Verdão deve ir ao mercado para ouvir propostas para uma nova patrocinadora máster.

“O Palmeiras é gigante, e a Crefisa e minhas marcas estão muito vinculadas ao Palmeiras, são quase 10 anos. Acho que o Palmeiras precisa caminhar com suas pernas e não deve ficar vinculado a uma marca só. Quero mostrar que o Palmeiras é gigante e eterno. Eu acho que seria saudável nós procurarmos uma marca com credibilidade no mercado. Eu vou fazer a proposta também, mas acho saudável procurar outra”, disse Leila Pereira, após o jogo contra o Flamengo.

Crefisa e FAM estampam suas marcas no Alviverde desde 2015. O atual contrato rende R$ 81 milhões fixos por temporada ao Verdão, podendo chegar a R$ 120 milhões a depender dos bônus por conquistas. Contudo, pelas marcas pertenceram a presidente Leila Pereira, existe uma resistência interna que acredita ser um ”conflito de interesses”.

Quem assume o patrocínio master no Palmeiras

Além disso, a torcida questiona os valores ao ver rivais receberam propostas maiores de patrocínio. Por contrato, a Crefisa pode cobrir a oferta que chegar, mas o provável é que isso não aconteça. Casa de apostas aparecem como as principais candidatas para assumir o principal espaço da camisa Alviverde.

“Estamos no mercado, sim. É meu último ano de mandato, sou candidata (à reeleição) e estamos sim no mercado para saber quanto vale a camisa do Palmeiras. Isso o mercado vai dizer e temos profissionais trabalhando, mas não tem nada (fechado). Tem interesse, mas eu prefiro analisar o mercado”, finalizou a mandatária.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.