Ganso, do Fluminense, projeta clássico com o Vasco: ‘Confronto direto’

Paulo Henrique Ganso fala sobre clássico diante do Vasco no próximo sábado - (crédito: - Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Após a eliminação nas oitavas da Copa do Brasil para o Juventude, o Fluminense volta suas atenções para a briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (10), o Tricolor mede forças com o Vasco, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 22ª rodada. Na zona mista, Paulo Henrique Ganso projetou o duelo com o rival.

“Praticamente um confronto direto na colocação do campeonato (Brasileirão). Até porque a gente ainda tem um jogo a menos em disputa. Não só trazer mais um adversário para a zona incômoda, como a gente também sair desta situação”, disse.

Com a impossibilidade de levar clássicos para São Januário, o Cruz-Maltino optou pelo Nilton Santos como palco do duelo com o arquirrival. Assim, o camisa 10 tricolor falou sobre o desafio de atuar no gramado sintético, elogiou os cuidados do Botafogo e ressaltou que nenhuma das duas equipes estão acostumadas.

“Dos três sintéticos que a gente acaba jogando na temporada, o do Botafogo é um dos melhores, mais macio. Cuidam bem do gramado, não vai afetar. Obviamente que o jogo fica mais rápido, mas temos que nos adaptar, assim como o Vasco não está acostumado também”, explicou.

Por fim, no momento, o Fluminense soma 20 pontos, na 17ª posição do Campeonato Brasileiro, e pode deixar a zona de rebaixamento nesta rodada. Afinal, Grêmio, Vitória e Internacional estão logo à frente, com 21, enquanto o Juventude tem 22. Um triunfo sobre o Vasco, portanto, pode fazer com que a equipe carioca deixe o Z4.

