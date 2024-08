Zagueiro luso-brasileiro Pepe anuncia a aposentadoria

O zagueiro Pepe anunciou, de forma oficial, por meio de suas redes sociais, nesta quinta-feira (8), sua aposentadoria do futebol. O luso-brasileiro de 41 anos estava livre no mercado desde o fim da última temporada. Afinal, não renovou contrato com o Porto, de Portugal.

O defensor chegou a ter seu nome ligado ao Vasco, mas preferiu não retornar ao país natal. No mês passado, o novo presidente do clube português, André Vilas Boas, confirmou que ele não seguiria na equipe para a próxima temporada.

“O que conversei com Pepe, de certa forma, e que é de bom senso comum, é que todo o seu futuro está totalmente ligado Porto, seja do ponto de vista apenas emocional, ou seja até do ponto de vista profissional. Sobre a sua continuidade, enquanto jogador da equipe, isso não irá acontecer. Nós o explicamos as razões pelas quais isso infelizmente não poderá acontecer. No entanto, temos o máximo de respeito pela sua carreira”, detalhou o novo mandatário do Porto.

Ex-zagueiro pode virar cartola do clube português

Em seguida, o presidente confessou que a necessidade de diminuir bruscamente o salário de Pepe foi um dos principais motivos para não chegar a um acordo para a renovação contratual. Mesmo assim, admitiu que fez um convite para Pepe continuar no clube, mas como dirigente, em entrevista ao canal “Now”.

“Há um caminho diferente e há também uma preocupação, de certa forma, do novo Porto em reduzir o montante salarial e custos. Isto foi claramente explicado ao Pepe e ele entendeu. Assim, ele irá tomar a decisão que entender relativamente a sua carreira e as portas do clube estarão sempre abertas para ele”, acrescentou Villas Boas.

Carreira de Pepe

O zagueiro teve duas passagens pelo Porto. Primeiro, no início da sua carreira, entre 2002 e 2007. Neste período, ele conquistou cinco títulos com a equipe. Em seu retorno ao time português, foram mais seis temporadas e mais nove troféus. Ao todo, foram 290 partidas pelo Dragão, com 17 gols marcados e oito assistências. É o segundo clube de maior identificação de sua carreira, logo atrás do Real Madrid.

Ele defendeu os Merengues por dez temporadas, com 334 partidas e 15 gols marcados e 12 títulos conquistados, sendo dois Mundiais de Clubes, três Liga dos Campeões e uma Supercopa Europeia a nível internacional. Na Espanha, ele esteve nas campanhas vitoriosas de três campeonatos nacionais, duas Copas do Rei e Supercopas da Espanha.

Entre a saída do Real Madrid e o retorno ao Porto, ele jogou por quase duas temporadas pelo Besiktas, da Turquia. Seu início de carreira foi na base do Corinthians de Alagoas. Posteriormente, ainda nas categorias inferiores, foi para Portugal, onde atuou pelo Marítimo, clube pelo qual teve também suas primeiras oportunidades como profissional.

Por Portugal, disputou 141 jogos, marcou oito gols e deu quatro assistências. Ele participou de quatro edições da Copa do Mundo (2010, 2014, 2018 e 2022), uma Copa das Confederações (2017) e cinco da Eurocopa (2008, 2012, 2016, 2021 e 2024). Inclusive, ele teve desempenho de destaque na última edição do principal torneio de seleções da Europa, neste ano, na Alemanha. Pepe venceu dois títulos pela seleção lusitana: Eurocopa de 2016, que ocorreu na França, e a Liga das Nações em 2018.

